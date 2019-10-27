Huzur arayışı

CELAL UMUT EREN

-Kartal’ın başında yer alan Abdullah Avcı, ilk kez taraftarlı bir kulüpte çalışmasına karşın, ilk duyduğu tezahürat “istifa” oldu. 11 resmi maçtan sadece iki galibiyeti bulunması da, tablonun ne kadar kara olduğunun ayrı bir göstergesi

-Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray’ın huzurlu olması beklenirken ne lig ne de Şampiyonlar Ligi’nde aranan mutluluk bulunamadı, hep saha dışı konularda kaldı. Ligdeki istikrarsızlık, Şampiyonlar Ligi’ne de yansıdı ve gol dahi atılamadı.

Süper Lig’de 9. haftada çok önemli bir randevu, futbolseverlerin huzuruna geliyor. Ezeli rakipler; Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta kritik bir derbiye çıkıyor. Mevcut şartlar gözetildiğinde her iki takımın da galibiyetten başka çaresinin olmaması derbiyi oldukça heyecanlı kılıyor.



Aslında bu derbi özelinde; iki teknik direktör, Abdullah Avcı ve Fatih Terim’in geçtiğimiz mayıs ayından kalan kapatılmamış bir meseleleri var. Abdullah Avcı, Başakşehir’in teknik patronu iken Fatih Terimli Galatasaray karşısına şampiyonluk maçına çıkmış ancak futbol dışı konular daha fazla ön planda durmuştu.

Tam 5 ay sonra Avcı, kariyerinde ilk kez taraftarının gücünü de arkasına aldığı bir iç saha derbisini oynayacak. Ayrıca Terim ve ekibine olan kırgınlığından sonra bu kez farklı bir takımda farklı bir konumda mücadele verecek.



Ligde ve Avrupa’da 11 resmi maçta sadece 2 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, 6 yenilgi aldı. Başakşehir’de herkesin takdirini kazanmış Abdullah Avcı’ya çok ters olan bir tablo var. Ayrıca kariyerinde ilk kez taraftarı olan bir kulüpte çalışmasına karşın ilk duyduğu tezahüratın ‘istifa’ olması da, olumsuz bir görüntü...

Tam tersi yönde son 2 yılın şampiyonu Galatasaray’ın huzurlu olması beklenirken ne lig ne de Şampiyonlar Ligi’nde aranan mutluluk bulunamadı, hep saha dışı konular tartışma yarattı. Ligdeki istikrarsızlık, Şampiyonlar Ligi’ne de yansıdı ve gol dahi atılamadı.



Radamel Falcao gibi bir dünya yıldızı ile yola çıkan Terim, buna karşın Kolombiyalı golcünün ‘müsait’ zamanını beklediği için mecburen Florin Andone’ye yöneldi. Abdullah Avcı ise Terim’in eski öğrencisi Burak Yılmaz ile forvette artık patlama arıyor.

Kazanan takım yalnızca 3 puanı değil, huzuru da yeniden tesis edecek.