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11.10.2019 - 13:07 |

Ianis Hagi 20 yıl sonra 10 numarayı kaptı

Romanya futbolunda tarihi bir gelişme meydana geldi. Galatasaray’ın da efsanelerinden olan Gheorghe Hagi’nin 10 numaralı forması, 20 yıl sonra oğlu Ianis Hagi’ye geçti.

Ianis Hagi 20 yıl sonra 10 numarayı kaptı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Romanya futbolunun ve Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından biri olan Gheorghe Hagi, bugünlerde büyük bir gurur yaşıyor. Romanya futbol tarihinin en iyi 10 numarası olarak bilinen Hagi, tam 20 yıl sonra formasını oğluna devretmenin mutluluğunu tadıyor.
Romanya medyasında yer alan haberlerde, Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, resmen 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Böylece Romanya’da tarihi bir gelişme öne çıktı. Romanya’nın Faroe Adaları ve Norveç maçları öncesi Hagi’li 10 numara geri dönmüş oldu.

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