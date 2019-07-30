İBB’den Süper Kupa önlemleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Ağustos’ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle bazı önlemler aldı.
İşte alınacak o önlemler;
-Biletli seyirci ve akreditasyon sahibi kişiler, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Bu kapsamda kulüp taraftarları, İETT tarafından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan toplanma alanlarına taşınacak.
-İstanbul’daki havalimanlarından Beşiktaş ve Taksim güzergahındaki tüm toplu taşıma ve Havaist otobüslerinin sefer sayıları artırılacak ve ihtiyaç durumunda duraklar eklenecek.
-Maç günü, öncesi ve akşamı havalimanı istikametine gidecek toplu taşıma araçları stadyum çevresindeki belirli noktalarda konuşlandırılacak. Stadyum yakınındaki otoparklarda ekstra güvenlik önlemleri alınacak.
-Medya araçlarının bulunacağı alanların aydınlatılması da İBB tarafından yapılacak.
-Stadyum çevresinde ve yaklaşan yollarda UEFA’nın haklarına zarar verecek markaların etkinliklerine ve reklamlarına izin verilmeyecek.
-Seyyar satış yapan kişiler alana yaklaştırılmayacak.
-Cemal Reşit Rey Konser Salonu, UEFA Akreditasyon Merkezi olarak tahsis edildi. Buradaki görevliler de UEFA yetkilileri ile ortak çalışacak.