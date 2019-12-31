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Haberler1.Lig Haberleri İbrahim Üzülmez, Latovlevici'yi kadroya almadı
31.12.2019 - 12:53 | | AA

İbrahim Üzülmez, Latovlevici'yi kadroya almadı

 TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Antalya'daki devre arası kampının 28 kişilik kadrosu belli oldu. Teknik patron İbrahim Üzülmez, Latovlevici, Igor ve Musa Araz'ı kadroya dahil etmedi.

İbrahim Üzülmez, Latovlevici'yi kadroya almadı

Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamaya göre, 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Side'de yapılacak kampın kadrosu şöyle:

Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan Piri, Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl Karaer, Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Seleznov, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.

Bursaspor, 8 Ocak'ta Trabzonspor, 11 Ocak'ta ise İttifak Holding Konyaspor ile hazırlık maçları oynayacak.

 

 

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