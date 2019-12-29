İbrahim Üzülmez'in ilk galibiyeti son dakikada geldi
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, sezonun ilk yarısında son dakikalarda attığı gollerle dikkati çekti. Dün alınan Hatayspor galibiyeti aynı zamanda yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de ilk galibiyeti oldu.
İlk haftada İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0, evinde Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.
Adana Demirspor'a dış sahada 4-1 kaybeden Bursa temsilcisi, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 7. haftada İzmir'de Altay'a 2-1 yenildi.
Sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u, deplasmanda da İstanbulspor'u 2-1 yenen Bursaspor, evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0, rakip sahada Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bursaspor 12. haftada iç sahada Keçiörengücü'nü 1-0, deplasmanda ise Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilgisiz 6 maçlık seri yakaladı.
Giresunspor'u 14. haftada konuk eden Bursaspor, maçtan 3-2 mağlup ayrılarak ilk devrede Bursa'daki tek yenilgisini aldı.
İzmir deplasmanında peş peşe çıktığı iki maçta önce Altınordu ile golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Bursaspor, devreyi sahasında lider Hatayspor karşısında 2-1 kazanarak kapattı.
Son dakikalarda attığı 6 golden 4'ü 7 puan getirdi
Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Bursa temsilcisi, son dakikalarda attığı gollerle hanesine önemli puanlar yazdırdı.
Bursaspor, 3. haftada Eskişehirspor deplasmanında 1-0 öndeyken 90. dakikada Latovlevici'nin golüyle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.
Ligin 4. haftasındaki Osmanlıspor maçında maçın bitimine doğru rakibine 2-1 üstünlük kuran yeşil-beyazlılar, 90 3. dakikada Ramazan Keskin'in attığı golle 3-1 galip geldi.
Bursa temsilcisinin Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor ve Hatayaspor müsabakalarında son dakikalarda bulduğu toplam 4 gol ise 7 puan getirdi.
Cesar Grup Ümraniyespor'u 8. haftada konuk eden yeşil-beyazlılar, son 10 dakikaya 1-0 geride girdi. Bursaspor, 81. dakikada Anıl Karaer, 83. dakikada da Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup edip, 3 puanı hanesine ekletti.
Adanaspor ile 13. haftada rakip sahada mücadele eden Bursa ekibinin yüzü yine bir son dakika golüyle güldü. Maç 2-2 bitecek diye beklenirken Özer Hurmacı'nın 90 4. dakikada kazandırdığı gol, yeşil-beyazlıların sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.
Bursaspor dün de yine bir son dakika golüyle hayati öneme sahip 3 puan kazandı. Lider Hatayspor'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşan Bursaspor, Burak Altıparmak'ın 90 1. dakikadaki golüyle 2-1 galip gelerek büyük sevinç yaşadı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez'le ilk galibiyet
Yeşil-beyazlılar, Yalçın Koşukavak ile Giresunspor maçından sonra yollarını ayırarak teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi.
Koşukavak ile 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Bursaspor, İbrahim Üzülmez'in takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Ekol Göz Menemenspor'a konuk oldu. Rakibine 2-1 yenilen yeşil-beyazlı ekip, ilk devrenin son maçında ise sahasında Hatayspor'u mağlup ederek İbrahim Üzülmez yönetimindeki ikinci karşılaşmasında 3 puanla tanıştı.
İlk devrede 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Bursaspor, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde 22 gol gördü. Yeşil-beyazlıların, 3 puan silme cezası nedeniyle 27 puanı bulunuyor.