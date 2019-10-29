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29.10.2019 - 14:37 |

Ibrahimovic: İspanya geri dönüyorum!

MLS'ten ayrılan Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada İspanya'ya döndüğünü açıkladı.

Ibrahimovic: İspanya geri dönüyorum!

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MLS'te Los Angeles Galaxy'den ayrılan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic sürpriz bir açıklama yaptı.

38 yaşındaki süper yıldız Instagram hesabından bir video paylaşarak, 'Merhaba İspanya. Tahmin edin ne oldu? Geri dönüyorum.' sözlerini sarfetti.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.

Ibrahimovic: İspanya geri dönüyorum

 

 

Ibrahimovic'ten heyecanlandıran paylaşım! 'Geri dönüyorum'
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