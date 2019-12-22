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22.12.2019 - 18:18 | | AA

Ibrahimovic'in heykeline saldÄ±rÄ±lar durdurulamÄ±yor

Zlatan Ibrahimovic'in, Ã¼lkesinde MalmÃ¶'de dikilen heykeli yine saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.Â MalmÃ¶ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Katarina Rusin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±na baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Ibrahimovic'in heykeline saldÄ±rÄ±lar durdurulamÄ±yor

Ä°sveÃ§li futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, Ã¼lkesinde MalmÃ¶'de dikilen heykeli yine saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.Â 

YÄ±ldÄ±z futbolcu Ibrahimovic, uzun yÄ±llar forma giydiÄŸi Ä°sveÃ§'in kÃ¶klÃ¼ takÄ±mlarÄ±ndan MalmÃ¶'nÃ¼n rakibi olan Ä°sveÃ§ Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulÃ¼plerinden Hammarby'nin hisselerinin yarÄ±sÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± sonrasÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi olmaya devam ediyor.Â 

SaldÄ±rÄ±yla burnu kÄ±rÄ±lan heykel beyaz renge boyandÄ±. MalmÃ¶ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Katarina Rusin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±na baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± kaydetti.Â 

Zlatan Ibrahimovic'in 2,5 ay Ã¶nce aÃ§Ä±lan heykeli daha Ã¶nce de saldÄ±rÄ±lara uÄŸramÄ±ÅŸ ve yakÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ibrahimovicin heykeline saldÄ±rÄ±lar durdurulamÄ±yor

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