Ibrahimovic'in heykeline saldÄ±rÄ±lar durdurulamÄ±yor

Ä°sveÃ§li futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, Ã¼lkesinde MalmÃ¶'de dikilen heykeli yine saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.Â

YÄ±ldÄ±z futbolcu Ibrahimovic, uzun yÄ±llar forma giydiÄŸi Ä°sveÃ§'in kÃ¶klÃ¼ takÄ±mlarÄ±ndan MalmÃ¶'nÃ¼n rakibi olan Ä°sveÃ§ Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulÃ¼plerinden Hammarby'nin hisselerinin yarÄ±sÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± sonrasÄ±, saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi olmaya devam ediyor.Â

SaldÄ±rÄ±yla burnu kÄ±rÄ±lan heykel beyaz renge boyandÄ±. MalmÃ¶ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Katarina Rusin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±na baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Zlatan Ibrahimovic'in 2,5 ay Ã¶nce aÃ§Ä±lan heykeli daha Ã¶nce de saldÄ±rÄ±lara uÄŸramÄ±ÅŸ ve yakÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.