29.11.2019 - 14:20 |
Ibrahimovic'ten 9 milyon euro talebi
Avrupa’ya dönme planları yapan Zlatan Ibrahimovic, Milan’la yaptığı görüşmelerde şaşırttı. İsveçli yıldızın 18 ay için 9 milyon euro istediği vurgulandı.
Celal Umut Eren - Skorer
Avrupa’ya geri dönmek isteyen Zlatan Ibrahimovic, Milan’la görüşmelerini sıklaştırdı. İsveçli forvet, eski kulübüne dönmek için yaptığı görüşmelerde istediği parayla şaşırttı. İtalya basınında yer alan haberde, Milan’ın Ibra’ya 18 aylık kontrat önerdiği ve 6 milyon euroyu masasına koyduğu ifade edildi.
Ancak 38 yaşındaki oyuncunun, 18 ay için 9 milyon Euro maaş istediği bildirildi. Milan’ın bu öneriye sıcak bakmadığı, görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.