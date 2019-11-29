Ibrahimovic'ten 9 milyon euro talebi

Celal Umut Eren - Skorer

Avrupa’ya geri dönmek isteyen Zlatan Ibrahimovic, Milan’la görüşmelerini sıklaştırdı. İsveçli forvet, eski kulübüne dönmek için yaptığı görüşmelerde istediği parayla şaşırttı. İtalya basınında yer alan haberde, Milan’ın Ibra’ya 18 aylık kontrat önerdiği ve 6 milyon euroyu masasına koyduğu ifade edildi.

Ancak 38 yaşındaki oyuncunun, 18 ay için 9 milyon Euro maaş istediği bildirildi. Milan’ın bu öneriye sıcak bakmadığı, görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.