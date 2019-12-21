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21.12.2019 - 12:17 | | İSTANBUL (İHA)

İç sahanın kralı Fenerbahçe

Fenerbahçe, yarın derbi mücadelesinde karşılaşacağı Beşiktaş’a iç saha maçlarında kaybetmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak siyah-beyazlılara Kadıköy’de Nisan 2005’te 4-3 kaybetmişti.

İç sahanın kralı Fenerbahçe

Süper Lig’in 16. haftasında derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş’a son olarak Kadıköy’de Nisan 2005’te 4-3 kaybederken, son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fenerbahçe bu müsabakalardan 9 galibiyetle ayrılırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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