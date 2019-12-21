İç sahanın kralı Fenerbahçe

Süper Lig’in 16. haftasında derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş’a son olarak Kadıköy’de Nisan 2005’te 4-3 kaybederken, son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fenerbahçe bu müsabakalardan 9 galibiyetle ayrılırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.