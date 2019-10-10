Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı geldi!

Fransız devi PSG'de İstanbul’da Galatasaray’la oynanan maçın yankıları sürüyor. Paris temsilcisinin sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Galatasaray maçıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

PSG'ye 3 puanı getiren golü kaydeden Arjantinli golcü, “Galatasaray ile oynadığımız maç hiç kolay değildi. Galatasaray’ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok, bir savaşta gibiydi. Maç boyunca bana sert müdahaleler oldu, ancak hakem ilgilenmedi” diye konuştu.