İddaa'da yeni dönem!

Türkiye’de yasal bahisin adresi olan iddaa, bugünden itibaren yeni yüzü, yeni oranları ve bahis çeşidiyle oyuncuların karşısına çıkacak. İlk hafta 90’a

yakın karşılaşmaya www.misli.com üzerinden canlı bahis yapılabilecek.

iddaa’da yeni dönem bugün başlıyor. Türkiye’deki bahis platformunun yasal uygulayıcısı durumundaki iddaa, bahisseverlerin merakla beklediği yenilikleri bugünden itibaren uygulamaya başlayacak. Oranlar yükselecek, tek maç sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak.

Almanya Bölgesel Ligi’nden, Tunus 1. Profesyonel Ligi’ne, Güney Afrika Premier Lig’den, Mısır Kupası’na kadar iddaa’daki lig sayısında ciddi bir artış olacak. Daha önce bültende hiç görmediğiniz bu ligler de artık bahisseverlerin kuponlarında olabilecek.

Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı... Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık oynanacak bahis çeşidi de oldukça artacak.

Avrupa’nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Ligi karşılaşmaları artık kuponlara tek maç olarak yansıyabilecek. Üstelik bu liglerden tüm maçlarda “canlı bahis” yapılabilecek.

8 Ağustos - 1 Eylül arasında 86 karşılaşmada tek maç ve canlı bahis olacak. 31 Ağustos’ta “Angola-Sırbistan” ile başlayacak olan FIBA Dünya Kupası’nda aynı gün 11:30’da oynanacak olan “İran - Porto Riko” karşılaşmasıyla birlikte tek maç heyecanı başlayacak, 1 Eylül saat 11:30’daki “Türkiye-Japonya” maçıyla heyecanın dozu artacak.

iddaa’daki yeni dönem ve canlı bahis keyfi, www.misli.com’da da başlayacak. Misli’ye internet üzerinden ulaşılabileceği gibi android ve iOS uygulamaları da bahis oynamayı kolaylaştıracak.

Trabzonspor ile başlangıç

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off elemelerinde AEK ile rövanş oynayacak olan Trabzonspor’un 29 Ağustos’taki karşılaşması, bahisseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Bordo-mavililerin Avrupa mücadelesi, iddaa’da bir Türk takımının ilk canlı bahis yapılacak maçı olacak.