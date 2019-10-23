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23.10.2019 - 16:48 |

İdman TV canlı izle: Slavia Prag Barcelona maçı canlı yayın

Bu akşam futbolseverleri muhteşem bir maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag kendi evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Mücadeleyi Azerbaycan'dan İdman TV yayınlarken futbol tutkunları bu seyir zevki yüksek mücadeleyi kaçırmak istemiyor.

İdman TV canlı izle: Slavia Prag Barcelona maçı canlı yayın

Slavia Prag Barcelona maçı heyecan dozajı yüksek bir maç olacak. Futbolseverler bol gollü geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek için sabırsızlanırken mücadeleyi yayınlayacak olan İdman TV'nin canlı yayın linki araştırılıyor.

Slavia Prag Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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