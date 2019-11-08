İdmanda ortaya çıktı! Kavgada Ramazan Köse'nin gözü morardı...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle biten Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı sonrası koridorlarda yaşanan kavga çok konuşuldu. Saha içinde Veysel Sarı ile Adis Jahovic arasındaki gerginlik soyunma odası koridorlarına taşınmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay son ermişti.

İdmandaki fotoğraf dikkat çekti

İstanbul ekibi, resmi internet sitesinden son idmana dair görüntüleri paylaştı. Malatya soyunma odasında kavga eden Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti.

Olay sonrası PFDK'ya sevk edilen Ramazan Kösek ile kulüp görevlisi Uğur Zorçelik'e ceza tayinine yer olmadığına karar verilmişti. Öte yandan Kasımpaşalı Veysel Sarı 3 maç men cezası aldı.