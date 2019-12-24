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24.12.2019 - 11:26 |

Igor Tudor'un yeni maaşı 250 bin euro

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split, bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran teknik direktör Igor Tudor ile anlaştı. Yeni görevine önümüzdeki ay başlayacak deneyimli teknik adamın, alacağı ücret hayretle karşılandı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Tudor, Hajduk Split'te sadece yıllık 250 bin euro kazanacak. Bu rakam Galatasaray'daki ücretiyle karşılaştırılınca ortaya büyük bir fark çıktı.

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Hajduk Split’te Igor Tudor dönemi

Cim Bom'da kazancı 1.5 milyondu

Igor Tudor, iki sene önce başında olduğu sarı-kırmızılı ekiple yıllık 1.5 milyon euro'ya anlaşmıştı. Hajduk'taki kazancının, bu rakamın 6'da 1'i olması dikkat çekti.

Udinese'de yıllığı 600 bin euro'ydu

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra gittiği Italya'da ise bu iki rakamın ortasında bir kazancı vardı. Igor Tudor'un Udinese'deki yıllık maaşı 600 bin euroydu.

Igor Tudorun yeni maaşı 250 bin euro

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