Igor Tudor'un yeni maaşı 250 bin euro

Skorer'in edindiği bilgiye göre Tudor, Hajduk Split'te sadece yıllık 250 bin euro kazanacak. Bu rakam Galatasaray'daki ücretiyle karşılaştırılınca ortaya büyük bir fark çıktı.

Cim Bom'da kazancı 1.5 milyondu



Igor Tudor, iki sene önce başında olduğu sarı-kırmızılı ekiple yıllık 1.5 milyon euro'ya anlaşmıştı. Hajduk'taki kazancının, bu rakamın 6'da 1'i olması dikkat çekti.



Udinese'de yıllığı 600 bin euro'ydu



Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra gittiği Italya'da ise bu iki rakamın ortasında bir kazancı vardı. Igor Tudor'un Udinese'deki yıllık maaşı 600 bin euroydu.