Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü yaşanacak olan mücadelesi İH Konyaspor - Galatasaray heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İH Konyaspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Peki Koray Gençerler'in yöneteceği İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İH KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İH Konyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında bugün sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular, tempolu koşu çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, 7'ye 4 devam eden antrenmanı, çift maçla tamamladı. Öte yandan, Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.

Akşam saatlerinde Konya'ya gidecek Galatasaray'ın maç kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.