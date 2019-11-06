Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan Futbol HabeleriIker Casillas yeşil sahalara döndü
06.11.2019 - 08:49 |

Iker Casillas yeşil sahalara döndü

Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, 1 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonrası takımla çalışmalara başladı.

İspanyol futbolunun efsane kalecisi Iker Casillas, Mayıs ayında kalp krizi geçirmişti.

Uzun yıllar Real Madrid’de oynadıktan sonra kariyerine Porto’da devam eden Casillas’ın, futbolu bırakacağı öne sürülmüştü. Ancak 1 Mayıs’ta yaşadığı kalp krizinin ardından 6 Mayıs’ta hastaneden taburcu edilen 38 yaşındaki kaleci, söylenenlere kulak asmadı ve tam olarak iyileştikten sonra önceki gün Porto’nun idmanında yer aldı.

6 ay sonra antrenmanlara başlayan Casillas’ın, ilk maçına ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Iker Casillas yeşil sahalara döndü

Radamel Falcao Madrid'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deniz Çoban: Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir

Deniz Çoban: Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir

Terim’den 4-3-3

Terim’den 4-3-3

Kanat değişiyor

Kanat değişiyor

Büyük şanssızlık!

Büyük şanssızlık!

Sıradaki Haber