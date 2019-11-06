06.11.2019 - 08:49 |
Iker Casillas yeşil sahalara döndü
Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, 1 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonrası takımla çalışmalara başladı.
İspanyol futbolunun efsane kalecisi Iker Casillas, Mayıs ayında kalp krizi geçirmişti.
Uzun yıllar Real Madrid’de oynadıktan sonra kariyerine Porto’da devam eden Casillas’ın, futbolu bırakacağı öne sürülmüştü. Ancak 1 Mayıs’ta yaşadığı kalp krizinin ardından 6 Mayıs’ta hastaneden taburcu edilen 38 yaşındaki kaleci, söylenenlere kulak asmadı ve tam olarak iyileştikten sonra önceki gün Porto’nun idmanında yer aldı.
6 ay sonra antrenmanlara başlayan Casillas’ın, ilk maçına ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.