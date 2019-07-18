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HaberlerFenerbahçe İki stoper gelecek
18.07.2019 - 08:00

İki stoper gelecek

Fenerbahçe kadrosuna bir değil iki stoper katmayı planlıyor.

İki stoper gelecek

Fenerbahçe kadrosuna bir değil iki stoper katmayı planlıyor. Kolarov’u bu bölgede oynatmayı planlayan teknik heyet ayrıca bir takviye daha yapmanın uğraşını veriyor.

Yönetim sözleşmesi sona eren Skrtel ile de görüşmelerini sürdürüyor. İki taraf arasında ücret konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Bu iki ismin dışında Gençlerbirliği’nin genç stoperi Mert Çetin için de temaslar devam ediyor. Transfer döneminin sonuna kadar takıma iki stoper takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kadroda bulunan Sadık Çiftpınar’ın yedek olarak düşünüldüğü belirtildi. Serdar’ın durumu ise gelecek isim ve performansa göre şekillenecek.

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