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27.09.2019 - 08:00 |

İki yabancı için son karar bugün

Galatasaray’da yabancı kuralı nedeniyle tribüne gönderilecekler arasında Seri ve Andone’nin isimleri bir adım öne çıkıyor.

İki yabancı için son karar bugün

Galatasaray’da yabancı kuralı nedeniyle tribüne kimin çıkacağı konusundaki belirsizlik son güne kadar devam edecek gibi gözüküyor.

Sarı-kırmızılılarda Malatya maçından sonra ibre Nagatomo ile Lemina’dan yanaydı. Ancak her iki futbolcunun da idmanlarda iyi bir performans göstermesi teknik heyetin kafasını karıştırdı. Bu nedenle kimlerin kadroya alınmayacağına yapılacak son taktik antrenmandan sonra karar verilecek. Seri ve Andone’nin isimleri bir adım öne çıkarken bugünkü taktik çalışma sonrası iki isim netleşecek.

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