İldiz: Çağdaş oyun anlayışımız hiçbir zaman değişmeyecek

Yeşil-siyahlı ekip, 3. haftada 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan teknik direktör İldiz, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını, zorlu bir müsabakaya hazırlandıklarını belirtti.

Göztepe'nin ligin en renkli takımlarından biri olduğunu kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"Bu sezona ellerindeki kadroya rağmen iyi başlayamadılar. O nedenle iç sahalarında oynayacakları Denizlispor maçı onlar adına bir final müsabakası gibi görünüyor. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Bizim de iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli geldik moralli gitmek istiyoruz. Tabii ki hala çok eksikliklerimiz var. İnşallah transfer dönemi sonuna kadar bu eksikliklerimizi gideririz. En az 2 oyuncu daha almak istiyoruz. Kazanarak başladık ve öyle devam etmek istiyoruz. Mücadele gücü ve kazanma alışkanlığı olan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Çağdaş oyun anlayışımız hiçbir zaman değişmeyecek."

İldiz, Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Kibong Mbamba'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceğini de sözlerine ekledi.