İletişim başarısı

Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçını kazandıktan sonra yaşananlar önce ortamı gerdi, ardından sarı-lacivertli takımı kenetledi. Önce teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Bu takım teknik direktörsüz de kazanıyor” ifadesi ve istifa yorumları, ardından Emre - Yanal kavgası iddiaları sonrası ortalık karıştı.

Sarı-lacivertliler ise bu yaşananların ve doğru olmayan iddiaların kendilerini kenetlediğini ifade etti. Yanal’ın istifa niyetinde olmadığını ve bu sözü Başkan Ali Koç ya da yönetime söylemediği belirtildi. Hocanın buradaki hedefinin son dönemde kendisine ağır ve hakarete varan eleştiriler yapan medya olduğu dile getirildi.

Sarı-lacivertliler birden bire ortaya çıkan olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalsa da, iletişim başarısı gösterdi.

1 Önce Yanal, Emre Belözoğlu ve Comolli basın toplantısı yaptı. Bu iddiayı verdikleri fotoğraf ile yalanladı.

2 Ardından Başkan Ali Koç’un maç sonu açıklamasında hocaya destek geldi.

3 Bundan da önemlisi, başkanın bu açıklamasının ardından Yanal’ın aracına kadar gitmesi onu tebrik etmesi ve uğurlaması sonrası ortalık sakinleşti.

Burada yapılan iletişim stratejisi ile belki tüm hafta konuşulacak konu 1-2 saatte çözüldü.

Takım vurgusu

Fenerbahçe’deki birlik tablosu aslında saha içinde de ortadaydı. Max Kruse’nin penaltı golünden sonra çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar’ın formasını alarak tribünlere göstermesi ve golü takım arkadaşına armağan etmesi en çok sevinilen örneklerden biriydi.

Bir diğer öne çıkan detay, Ozan Tufan’ın attığı golden sonra yaşadığı sevinçti. Direkt olarak Ersun Yanal’a koşan ve sarılan Ozan’ın elinde de kaptanlık bandını tutması hocasına gösterdiği bir minnet duygusu olarak değerlendirildi. Geçen hafta Sivas’ta kırmızı kart gördüğü için Ozan’a sert reaksiyon veren Muriç de, derbi golünde ilk kutlayan isim oldu.