İlgi yine az

Sarı-kırmızılıların son dönemde aldığı kötü sonuçlar Galatasaray taraftarının da maça ilgisini azalttı. Son haftalarda tribünlerde yaşanan seyirci kaybının bu önemli karşılaşmaya da taşınmasından çekiniliyor. Satışa çıkarılan biletlere ilginin az olduğu öğrenildi. Kombine kart sahiplerinin de maç seçmesi, seyirci desteğine ihtiyaç duyulan bu maç öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.