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HaberlerBeşiktaşİlhan Mansız'ın başkanlık hedefi!
26.09.2019 - 09:37 |

İlhan Mansız'ın başkanlık hedefi!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, siyah beyazlı takıma başkan olma hayalini açıkladı.

İlhan Mansız'ın başkanlık hedefi!

 Beşiktaş'ta Orman'ın istifa etmesinin ardından kongre süreci merak edilirken Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu.

Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.

İlhan Mansızın başkanlık hedefi

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