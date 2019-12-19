Ä°lhan Palut: Galatasaray'a saygÄ± duyacaÄŸÄ±z ama...

Palut, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n zor geÃ§eceÄŸini, ligde tÃ¼m karÅŸÄ±laÅŸmalarda iyi mÃ¼cadele etmeleri gerektiÄŸini belirtti. Ä°lk yarÄ±nÄ±n bitimine 2 hafta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Palut, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda gerekli mÃ¼cadelenin altÄ±na indiÄŸimizde neler olabileceÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Galatasaray maÃ§Ä±na ona gÃ¶re hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z. Ã‡ok iyi mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Galatasaray'a saygÄ± duyacaÄŸÄ±z ama kendi futbolumuzu sahaya yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Seyircimizin Ã¶nÃ¼nde istediÄŸimiz sonucu almak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n mÃ¼cadelemizi gÃ¶stereceÄŸiz."

"Kupada ilerleyebileceÄŸimiz kadar ilerlemek istiyoruz"

Palut, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ her iki maÃ§ta da yenerek yollarÄ±na devam ettiklerini vurgulayarak, "Kupada ilerleyebileceÄŸimiz kadar ilerlemek istiyoruz, kupaya da Ã¶nem veriyoruz. GeniÅŸ bir kadromuz var, diÄŸer oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n maÃ§ eksiÄŸini gidermesi adÄ±na da kupa bizim iÃ§in Ã¶nemli bir ayak. Tur atladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in sevinÃ§liyim." ifadelerini kullandÄ±.

Andre Poko, Yusuf Talum ve AtÄ±nÃ§ Nukan'Ä±n sakatlÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸunu, cezalÄ± Berkan Emir'in de Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyeceÄŸini kaydeden Palut, dÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta oyundan Ã§Ä±karken aÄŸrÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Alpaslan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n durumunun da yapÄ±lacak kontrollerden sonra belli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SÃ¼per Lig'de son 12 maÃ§ta sadece 1 galibiyet

SÃ¼per Lig tarihinde en fazla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± takÄ±m olan Galatasaray'a karÅŸÄ± 54 maÃ§ta yÃ¼zde 20,4 galibiyet oranÄ±na sahip GÃ¶ztepe, rakibiyle ligde yaptÄ±ÄŸÄ± son 12 maÃ§Ä±n 11'ini kaybetti.Â Ä°zmir temsilcisi bu periyotta tek galibiyetini 3 Mart 2002'de 2-0'lÄ±k skorla elde etmiÅŸti.

Ä°Ã§ sahada 3 maÃ§tÄ±r kazanamÄ±yor

Ligdeki 5 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisi geÃ§en hafta GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 3-1'lik maÄŸlubiyetle sona eren GÃ¶ztepe, iÃ§ sahada 3 maÃ§tÄ±r kazanamÄ±yor.Â

Son olarak evinde Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenen GÃ¶ztepe, daha sonra KasÄ±mpaÅŸa'ya 4-1 maÄŸlup olurken, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1, FenerbahÃ§e ile 2-2 berabere kaldÄ±.Â

Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'na veda maÃ§Ä± olabilirÂ

SÃ¼per Lig'de tekrar mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2017-2018 sezonundan bu yana iÃ§ saha maÃ§larÄ±nÄ± Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nda oynayan GÃ¶ztepe, Galatasaray maÃ§Ä±yla bu stattaki son SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kabilir.Â GÃ¶ztepe'nin yeni stadÄ± GÃ¼rsel Aksel Spor ve SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Merkezi'ni 19. haftadaki BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na yetiÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Galatasaray maÃ§Ä±na kadar Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nda 41 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip bu mÃ¼sabakalarda 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaÅŸadÄ±. Bu maÃ§larda 63 gol atan GÃ¶ztepe kalesinde 51 gol gÃ¶rdÃ¼.