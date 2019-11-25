İlhan Palut, Göztepe'yi ayağa kaldırdı!

Skorer - Süper Lig ekibi Göztepe'de Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunda 4 Kasım'da oturan İlhan Palut kısa zamanda farkını hissettirmeye başladı.

11. haftadaki ilk sınavında Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti kaçıran ve 1 puanla yetinmek durumunda kalan 43 yaşındaki teknik adam, dün Aytemiz Alanyaspor karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. İlk Süper Lig galibiyetine imza atan ve rakibine evinde bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran Palut, takımına 2 maçta 4 puan kazandırdı ve gelecek için umut verdi.

Palut'un talebeleri 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Genç hoca, geçen sezon Hatayspor'a play-off oynatmış, takımı Süper Lig'in eşiğinden dönmüştü.