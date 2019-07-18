"İlk 11 garantisi veremem"

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Transfer tercihini sürekli forma giyeceği bir kulüpten yana kullanmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu bu düşüncesini Fenerbahçe’nin hocası ile paylaştı. Ancak Yanal, “Sürekli oynama ya da ilk 11 garantisi veremem” ifadesini kullandı, yeni sezonda her oyuncunun kendini göstererek formayı alacağını vurguladı.

Transfer çalışmalarına hızlı şekilde giriş yapan Fenerbahçe kadrosuna kattığı önemli isimlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Bu isim de Kayserispor’un başarılı futbolcusu Deniz Türüç.

Galatasaray’ın da istediği futbolcu için sarı-lacivertli kulüp ile Kayserispor anlaşmaya yakın gözüküyor. Ancak burada son sözü söyleyecek olan Deniz Türüç olacak. 26 yaşındaki oyuncu sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Deniz bunu da sarı-lacivertli takımın teknik heyeti ile paylaştı. Ancak futbolcunun bu talebine Teknik Direktör Ersun Yanal olumlu cevap vermedi. Fenerbahçe’nin hocası görüşmede Deniz Türüç’e, “Sürekli oynama ya da ilk 11 garantisi veremem” mesajını iletti.

Yanal’ın böyle davranmasının nedeni takımda transfer çalışmaları devam ediyor olması. Ciddi bir forma rekabeti var. Kadroya daha da önemli isimler katılacak. Bu nedenle Ersun Yanal her oyuncunun kendisini gösterip formayı alması gerektiğini ifade ediyor. Buna Deniz Türüç’ün de dahil olduğunu belirtiyor.

Karar aşaması

Bu gelişmelerin ardından futbolcunun kararı bekleniyor. Sürekli oynamak isteyen Deniz, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tercihini yapacak.

Ancak ilk etapta sarı-lacivertlilerden sürekli oynama konusu ile ilgili istediğini alamadı. Bu konuda geri adım atması durumunda transferi söz konusu olacak.