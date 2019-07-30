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SENAD OK/MİLLİYET

O da kabul etti! F.Bahçe'de ayrılık...

Senad Ok/Milliyet

Senad Ok/Milliyet

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu teknik heyetin gözden düştü, ufukta ayrılık göründü...
O da kabul etti F.Bahçede ayrılık... 2

Geçen sezon devre arasında Empoli’den Salih Uçan artı 3.8 milyon euroya transfer edilen Miha Zajc'ın yeni sezonda forma giyme şansı oldukça az gözüküyor.
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Orta sahadaki ciddi rekabetten en çok etkilenen isimlerden biri olarak ön plana çıkan 25 yaşındaki futbolcu, kendisine orta sahadaki kalabalık ile ilgili sorduğumuz soruya, “Ciddi bir rekabet var ve bu da takım için çok iyi olacak” ifadesini kullandı.
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Kruse itirafı!

Zajc’a doğrudan kendi bölgesi olan 10 numara, forvet arkası pozisyonu için alınan Max Kruse’yi sorduğumuzda ise net cevap verdi: "İlk 11’de Kruse oynar...”
O da kabul etti F.Bahçede ayrılık... 5

Ayrılık yakın gibi

Kendi bölgesine Kruse takviyesinin yanısıra orta sahaya Ozan’ın dönmesi Emre’nin transferinin dışında 6 numara transferinin de yapılacak olması ile bu bölgedeki rekabet ve kalabalık daha da artacak. Bu nedenle Sloven futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek.
O da kabul etti F.Bahçede ayrılık... 6

Daha önce forma giydiği için Serie A kulüplerinin yakın takibinde olan Zajc’ı ayrıca Rus takımları de istiyor. Bu nedenle çift hanelere yakın bir rakam olması durumunda futbolcunun satışı gerçekleşebilir.
O da kabul etti F.Bahçede ayrılık... 7

25 yaşındaki futbolcu teknik heyet tarafından ilk 11’de düşünülmediği için Avusturya kampında oynanan kritik iki hazırlık maçında da yedek soyundu. Özellikle ilk oynanan Wolfsburg maçında ikinci yarı oyuna giren Zajc isteneni yapamadığı için Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından saha içinde uyarılmıştı.
Gazete haberinolandFenerbahçe

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