Ilk defa kadın hakem

İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı önemli bir ilke ev sahipliği yapacak. İlk kez bir kadın hakem böylesine üst düzey bir mücadelede düdük çalacak. Cinsiyet eşitliği mesajı vermek için maça atanan Fransız hakem Stephanie Franppart, UEFA düzeyinde bir organizasyonda erkek maçı yöneten ilk kadın hakem olacak.

Hakemlerle birlikte basın toplantısı yapan UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, “İşlerinde son derece iyi, teknik ve fiziksel olarak güçlü hakemlerde karar kıldık. Stephanie, dün çok koştu. Erkeklerin geçtiği bir testten geçti. Stephanie, binlerce kadına ilham verebilir” dedi.

Kadınlar ya da erkekler arasında oynanan maçların farklı olmadığını belirten Frappart da, “Futbol aynı futbol, sadece kadınlar ve erkekler farklı oynuyor. Kadınlar ve erkekler arasında bir maç olmuyor. Dolayısıyla kadın maçı da olsa erkek maçı da olsa aynı şekilde yönetiyoruz” yorumunu yaptı.

Karşılaşmanın 4. hakemi olan Cüneyt Çakır da şöyle konuştu: “Bizim için kadın ve erkek hakem arasında fark yoktur. Biz sahaya çıktığımız zaman adımız hakemdir. Kadın ya da erkek değil. Samimi olarak söylüyorum. Çok cesurlar. Zor bir kararı verirken tereddüt etmiyorlar. Bunu göreceksiniz.”