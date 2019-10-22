İlk dokunuş Ümraniye'ye

SERDAR SARIDAĞ

Olağanüstü genel kurulda tarihi bir başarıya imza atarak Beşiktaş Kulübü Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, ayağının tozuyla işlere koyulmak için kollarını sıvadı.

Daha önce 6.5 sene Fikret Orman yönetimlerinde çalıştığı için kulübü yakından tanıyan ve planlama yapan Başkan Çebi işe futboldan başlayacak. Görev aldığı dönemlerde kulüp binası yerine, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne karargah kuran Ahmet Nur Çebi, Ümraniye’ye giderek kulüp personelinden futbolcusuna kadar buranın nabzını tutacak.

Öncelikle futbol takımının başarısına odaklanacak olan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile de özel olarak görüşecek. Takım kaptanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirecek olan Ahmet Nur Çebi, bu buluşmalardan sonra yönetim kurulu arkadaşlarıyla bir acil durum planlaması yapacak.

İlk etapta personel ve oyuncuların birikmiş maaşlarını ödemeye çalışacak olan yeni yönetim kurulu takım içerisindeki kasvetli havayı da dağıtmaya çalışacak.

Tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi daha önce yönetimlerde yer alan Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları ve Berkan Gocay gibi isimler de biriken sorunların üzerine gitmek için dün itibariyle mesaiye başladı. Mali konular, yeni projeler ve altyapı gibi işlerde radikal değişimlere gitmesi beklenen yeni yönetim kurulu, A’dan Z’ye bütün detayları yeniden elden geçirecek.