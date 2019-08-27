İlk hafta iddaa'da 86 TEK MAÇ ve CANLI BAHİS Misli.com'da!

Bahisseverlerin merakla beklediği gün yarın, iddaa'da yeni dönem başlıyor!

Oranlar yükselecek, MBS1 sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak...

86 TEK MAÇ, 86'SINDA DA CANLI BAHİS!

Almanya Bölgesel Ligi'nden Tunus 1. Profesyonel Ligi'ne, Güney Afrika Premier Lig'den Mısır Kupası'na... iddaa'da oynanabilecek lig sayısında ciddi bir artış olacak. Daha önce bültende hiç görmediğiniz bu liglere MBS3 oynayabileceksiniz.

Avrupa'nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig'i ise bundan böyle MBS1 (TEK MAÇ) farkıyla kuponlarınıza ekleyebileceksiniz, üstelik bu liglerden tüm maçlara CANLI BAHİS de açılacak ve maçlar oynanırken bahis yapıp kazancınızı 5 dakika içinde Misli.com hesabınızda görebileceksiniz.

28 Ağustos - 1 Eylül arasında tam 86 TEK MAÇ fırsatı var ve bu 86 maçın hepsine CANLI BAHİS oynama fırsatınız olacak.

İşte o ligler...

- Fransa Ligue 1

- İtalya Serie A

- Almanya Bundesliga

- İngiltere Premier Lig

- İspanya La Liga

- UEFA Şampiyonlar Ligi

- UEFA Avrupa Ligi

BİTMEDİ, TÜRKİYE'NİN FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI DA TEK MAÇ!

31 Ağustos'ta "Angola-Sırbistan" ile başlayacak olan FIBA Dünya Kupası'nda da TEK MAÇ fırsatları sizleri bekliyor...

Aynı gün 11:30'da oynanacak olan "İran - Porto Riko" karşılaşmasıyla birlikte TEK MAÇ heyecanı başlayacak, 1 Eylül saat 11:30'daki "Türkiye-Japonya" maçıyla heyecan dozu artarken siz de Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayacaksınız.

BAHİS ÇEŞİDİ ARTIYOR!

Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı... Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık oynayacağınız bahis çeşidi de artacak!

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