İlk yarının en hırçını Beşiktaş oldu

İlk yarısı sona eren Süper Lig'de en hırçın takım Beşiktaş oldu.

Sezonun ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 haftalık ilk yarı istatistiklerinde siyah-beyazlılar toplam 53 kart gördü.

Beşiktaş, ilk yarıda oynanan 17 karşılaşmada 50'si sarı, 3 kırmızı kart görerek bu istatistikte ilk sırayı çekti.

Siyah-beyazlı ekibin ardından ligin en hırçın takımı ise 50 sarı, 2 kırmızı kartla Kasımpaşa oldu.

En çok kırmızı kart Gençlerbirliği oyuncularına çıktı

Süper Lig'in ilk yarısında en çok kırmızı kart Gençlerbirliği oyuncularına çıktı.

Ankara temsilcisinde forma giyen oyuncular 6 defa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kırmızı kartla cezalandırılırken; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü dörder kırmızı kart gördü.

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, sezonun ilk yarısını birer kırmızı kartla tamamladı.

En az kart Medipol Başakşehir'e

Medipol Başakşehir ise ligde en az kart gören takım.

Turuncu-lacivertli ekipte forma giyen oyuncular 17 haftalık periyotta 29 sarı kart görürken, 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe 33 sarı, 4 kırmızı kart görürken; Galatasaray 42 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.

Sarı kartta sportmenliğe aykırı davranışlar lider

Hakemler ligin ilk yarısında en fazla sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle kartlarına başvurdu.

Gösterilen 728 kart arasında sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle hakemler 572 kez sarı kart çıkardı. Bunun yanı sıra hakemler 114 kere de kendilerine ya da kararlarına sözle veya hareketle itiraz eden oyuncuları sarı kartla uyardı.

Süper Lig'de görev yapan orta hakemler 9 kez yedek kulübesinde bulunanlara sarı kart gösterirken, oyunun başlamasını geciktiren futbolcular için de 28 kez sarı kart verdi. Oyun kurallarını devamlı ihlal eden futbolcular için 4 kez sarı kart çıkartılırken, hakemin izni olmaksızın oyun alanına giren 1 oyuncu sarı kart gördü.

En fazla kırmızı ikinci sarıdan

İlk yarıda gösterilen 50 kırmızı kartta en fazla gerekçe ise 26 kez aynı maçta yapılan ikinci ihtar oldu.

Ciddi faul nedeniyle 8 kırmızı kart çıkarken, bariz gol şansını serbest vuruş ya da penaltı gerektiren ihlalle önleyen 7 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Şiddetli hareketten 4 futbolcu kırmızı kart alırken, bilerek elle oynayarak rakibinin gol atma şansını önleyen 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşan, el kol hareketleri yapan 3 oyuncu da ligin ilk yarısında kırmızı kartla oyundan atıldı.