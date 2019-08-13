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13.08.2019 - 01:55

İlke Özyüksel'den dünya rekoru

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda İlke Özyüksel, dünya rekoru kırdı

İlke Özyüksel'den dünya rekoru

Milli sporcu İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası, İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil etti. Milli sporcuların üçü de finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, UIPM tarafından açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı.

İlk 8'e giren sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı organizasyonu İlke Özyüksel 20'nci, Buğra Ünal 23'üncü, İpek Akşin ise 31'inci sırada tamamladı.

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