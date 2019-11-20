İlkkan Deniz Şahin'den ABD'de önemli başarı

1998 doğumlu İlkkan Deniz Şahin, 5 yıl boyunca Gençlerbirliği’nin çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giydi. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle genç yaşta kariyeri sekteye uğrayan Şahin, önce tedavi oldu ve sonrasında elde ettiği spor bursu ile ABD’nin yolunu tuttu. ABD’nin doğu eyaletlerinden Tennessee’de Wesleyan Üniversitesi’nde hem eğitim hem de spor yaşantısını sürdüren 1.94 boyundaki İlkkan Deniz Şahin, bu sezon takımı ile konferans şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Yaşadığı Ağır Sakatlık Pes Ettirmedi, Yeni Hedefi MLS

Başkent ekibinin formasını, son olarak U19 kategorisinde terleten ve herkesin uzun yıllar Gençlerbirliği kalesini koruması beklenen başarılı file bekçisi İlkkan Deniz Şahin, profesyonel olacak seviyeye geldiğinde, hiçbir sporcunun yaşamak istemeyeceği bir durum yaşadı ve bel sakatlığı (bel fıtığı) geçirerek, 1 sene boyunca sahalardan uzak kaldı.

Sakatlığı sonrasında, Türkiye’de altyapı kategorilerinde mücadele etme hakkını, yaş haddinden dolayı yitiren İlkkan Deniz Şahin, kendisine bambaşka bir hedef belirledi; ülkemiz düzeyinde, ağırlıklı olarak basketbol ve voleybol branşında rastladığımız yurt dışı spor bursu…

İlkkan, sakatlığını atlatmasının ardından sadece 5 ay sonra, ABD’nin Doğu eyaletlerinden Tennessee’de bulunan Wesleyan Üniversitesi’nden almaya hak kazandığı 100 bin dolarlık spor bursuyla, yeni bir maceraya adım attı.

Hayalim A Milli Takımda Forma Giymek

ABD’deki kariyerine hızlı bir giriş yapan genç file bekçisi, henüz ilk yılında konferans şampiyonluğuna ulaşılan sezonda, takımına önemli katkı sağladı. Başarılı file bekçisi bugünlerde ise, ulusal play-off’un hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk aşamada, son yıllarda tüm dünyanın gözünü çevirdiği MLS (Major League Soccer) Ligi’nde forma giyen ilk Türk kaleci olmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki file bekçisi: “Üniversite sürecimi başarılı bir şekilde bitirip, MLS’da forma giyerek, bunu başaran ilk Türk kaleci olmak istiyorum. Ancak tabii ki en büyük hayalim A Milli Takım forması giymek. Bunun da ötesinde ay yıldızlı formayla önemli bir iz bırakmak istiyorum.” dedi.

Rol Modeli Manuel Neuer

Kendine, Bayern Münih kalesini koruyan Alman kaleci Manuel Neuer’i örnek aldığını söyleyen Şahin: “Bana göre Manuel Neuer, günümüz, modern kaleciliğin temellerini attı. Kendisini çok seviyorum ve çalışmalarını, maçlarını sürekli takip ediyorum. Kendisi rol model olarak edindim.” dedi.

Genç yaşına rağmen zor süreçler yaşadığını söyleyen İlkkan: “Gençlerbirliği altyapısındayken, tam profesyonel olma seviyesine gelmişken, yaşadığım sakatlık nedeniyle takım bulamaz noktaya geldim. Belki birçok genç futbolcu benim yaşadığım süreci yaşayıp, kendilerine başka alanlarda yol bile çizmiş olabilir. Ancak ben geleceğimi her zaman yeşil sahada gördüm ve bu hedefimden vazgeçmedim. Asla pes etmedim. Bu süreçte, Play Sports Abroad (PSA) Danışmanlık ekibi daima yanımda oldu ve bana yurt dışı kapılarını araladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bana sadece burs fırsatı sunmakla kalmadılar aynı zamanda çok önemli bir vizyon ve kariyer hedefi çizdiler. Ayrıca altyapı eğitimimi aldığım ve bana sporcu ahlakını aşılayan Türkiye’nin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği’ne de teşekkür ediyorum. ABD’de sürdüreceğim eğitim ve spor hayatımda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağım ve şu ana kadar olduğu gibi pes etmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.