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30.11.2019 - 08:00 |

İmamoğlu’na tebrik ziyareti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu’na tebrik ziyareti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Trabzonspor’un eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer, bordo-mavili kulüpte yöneticilik yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.
İmamoğlu, “Hocamın Milli Takım’la elde ettiği güzel başarı. Mutlu olduk. Dünya üçüncülüğü başarısına Avrupa’da yeni bir başarı ekleyeceğini umut ediyorum” dedi.

Muhabir Saati - Serdar Sarıdağ
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