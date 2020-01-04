‘İmkânsız beni pozitif etkiliyor’

Türk motosikletinin önemli sporcularından olan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerini ve spor dışındaki konularda açıklamalarda bulundu. Sene içinde yaklaşık 10 ay boyunca antrenmanlarını Sakarya’da yapan ailesi ise Alanya’da yaşayan Toprak, 2014 yılının sonlarında Kenan Sofuoğlu’nun ona destek çıkmasının kariyerinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Toprak “Ben o sene belki de artık eve dönecekken Kenan abi sayesinde yurt dışındaki farklı yarışlara gitmeye başladım ve her şey güzelleşmeye başladı. Motivasyonum düştüğünde hep Kenan abi ile konuşmayı tercih ediyorum. O benim hangi durumlarda ne hissettiğimi biliyor” dedi.

Red Bull sporcusu olan Toprak Razgatlığoğlu, imkansız olana karşı bakış açışının çok net olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “İmkansızı denemeden hiçbir zaman imkansız mı değil mi bilemeyiz. Sonunda imkansız olduğunu görsem de en önemlisi denemek. İnsanlar ‘imkansız bunu yapman’ dediğinde bu beni negatif etkilemek yerine pozitif etkiliyor. Çünkü daha çok motive oluyorum ve yapamazsın dedikleri şeyi yapmak için elimden geleni yapıyorum.”

2 sene önceki Toprak ile bugünkü arasında bir çok fark bulunduğunu vurgulayan Razgatlıoğlu, “Önceden sporcunun mental durumunun performansa bu kadar etkisinin olduğunu bilmiyordum. Her şey kafada bitiyor. Ama artık daha olgunum. Düşünce yapım, bakış açılarım daha çok oturdu” diye konuştu.

‘Yağmurda iyi değilim’

Toprak Razgatlıoğlu yarışmalarda odağını hiç kaybetmediğini belirtti. Yarışma esnasında yarış dışında aklına başka hiçbir şey gelmese de duygularını, özellikle stres ve heyecanı yönetmek en zorlandığı noktalardan biri olduğunu ifade eden Toprak “Son 2 senedir mental durumun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Mesela yağmurlu havalarda çok hızlı değilim ve kendimi kafa olarak o havalarda çok iyi hissetmiyorum. Şu an hem hızlanmak için çalışıyorum hem de kafa olarak kendimi yağmurlu havalara alıştırmaya çalışıyorum” diye konuştu.