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03.12.2019 - 10:36 |

Imoco Volley: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

Imoco Volley: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Itambe Minas ile karşılaşacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wang Ziling (Çin)

Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (Geerties, De Gennaro, Botezat)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze Alikaya Kılıç)

Setler: 25-20, 25-22, 22-25, 25-21

Süre: 113 dakika (24, 26, 35, 28)

 Imoco Volley: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

 

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