İnandı kazandı

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’nin teknik patronu, Galatasaray önünde herkesin endişe ettiği Altay, Zanka ve Jailson savunma hattından geri adım atmadı, inandı. Transferini çok istediği Luiz Gustavo’yu da orta sahanın merkezine koyan tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakibinin evinden galibiyeti kaçıran taraf olarak çıktı, defansif anlamda en iyi maçını yaşadı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray derbisini 0-0’lık beraberlikle geride bırakırken Ersun Yanal’ın önemli bir başarısı göze çarptı. Tecrübeli teknik adamın savunma konusunda ağır eleştiriler almasına karşın hep inanarak formayı teslim ettiği oyuncularla takdir edilen bir mücadele ortaya koyması ön plana çıktı.

Galatasaray gibi hücum anlamında Falcao, Feghouli, Babel ve Belhanda gibi alternatifleri olan bir rakibe karşı son haftalarda bireysel hatalarıyla konuşulan Zanka, Jailson ve Altay’la ısrar etmesi kamoyunun gündemindeydi.



Ayrıca transferini çok istediği Luiz Gustavo’ya da gelir gelmez formayı emanet eden Ersun Yanal, meyvelerini toplamaya başladı. İlk 5 haftada 6 gol yiyen ve özellikle Alanya deplasmanında eleştirilen 21 yaşındaki kaleci Altay, 90 dakika boyunca 5 net kurtarış ve 3 yan top başarısıyla sahanın sivrilen ismi oldu.

Yine Alanya maçında hatalarıyla gündeme gelen ve defansif orta saha olmasına rağmen hazırlık maçları da dahil 14 maçtır stoperde oynatılan Jailson, Falcao’ya karşı 2 top kaptı, maç boyunca 4 top uzaklaştırmasıyla oynadı. Yanal’ın transfer listesinde bulunan isimlerden Zanka da önceki maçlarda tam güven vermese de Galatasaray derbisinde Falcao ile çıktığı 4 hava topunu kazandı, 5 top kaptı ve 3 kez top uzaklaştırdı.

Orta sahada teknik heyetin gözdesi olan Luiz Gustavo, her maç üzerine koymaya devam etti. Ayağının tozuyla 3 lig maçında boy gösteren Brezilyalı, 4 top çaldı, 10 ikili mücadele kazandı, 2 top uzaklaştırmasıyla oynadı.