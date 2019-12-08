İnanılmaz bir duygu

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Kosovalı forvet, Kadıköy’deki atmosferden her zaman çok etkilendiğini vurgulayarak, “Başka bir statta bu atmosferi bu coşkuyu yaşayacağımı düşünmüyorum. Bu coşkuyla sahaya çıktığımda ağrılarımı unutuyorum, aklıma bileğim gelmiyor, düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin bu sezon gol yollarındaki yıldızı Vedat Muriç, Gençlerbirliği karşısında bir kez daha sahneye çıktı. Takımı sahiplenmesi, oyun tarzı ve kalpten mücadelesiyle her zaman alkışları kapan Muriç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İlk olarak oyundan çıktığı anı anlatan 25 yaşındaki yıldız, “Aslında 5 gündür takımla birlikte idman yapmıyorum. O yüzden bileğimi korurken, adaleden ya da başka bir yerden sıkıntı yaşayabileceğimizi konuşmuştuk sağlık ekibiyle. Antrenman eksikliğinden dolayı arka adalemde hafif bir ağrı hissettim. Skor lehimizeyken çok da riske girmek istemedim. Sivasspor maçına kadar önümüzde 7-8 günlük bir süreç var. 2-3 gün sonra yüzde 100 olacağımı düşünüyorum” dedi.



Takımına golleriyle adeta hayat veren Kosovalı futbolcu, “Goller ya da asistlerle takıma katkı sağlarsam çok mutlu oluyorum. Benim attığım gollerden önce takımın kazanması çok önemli. Ben hiçbir zaman kendime gol hedefi koymuyorum. Çünkü eğer belli bir hedef koyup, o gol sayısına ulaşırsam bir rehavet olacağını düşünüyorum. Ben elimden geldiği kadar atmaya çalışıyorum. Gol olur, asist olur, takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar benim için iyi olur” yorumunu yaptı.



Kadıköy’deki atmosferin kendisine her zaman enerji verdiğini vurgulayan Muriç, “Kadıköy’de taraftarlarımızın önünde gol atmak, taraftarlarımızın senin attığın golle sevinmesi inanılmaz bir duygu. Başka bir statta bu atmosferi bu coşkuyu yaşayacağımı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Bileğindeki son durumu da anlatan başarılı forvet, “Maça çıkarken sağlık ekibiyle konuştuğumuzda benden kendimi korumamı istiyorlar. Ancak sahaya çıkarken maçın coşkusuyla, arzusuyla, isteğiyle ağrıyı unutuyorsun, sahada aklıma bileğim gelmiyor, düşünmüyorum” diye konuştu.

Milli takım üzüntüsü

Vedat Muriç, EURO 2020 eleme grubunda Kosova Milli Takımı’nın İngiltere ve Çekya maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamadığı için çok üzgün olduğunu belirtti. Muriç, “Eğer benim sakatlığımdan 10 gün sonra milli maçlar olsaydı bir şekilde oynamayı denerdim. Sıcağı sıcağına olduğu için oynamamın riski çok fazlaydı, o maçlarda oynamadığım için çok üzgünüm. Sonuçta milli maçlarda farklı atmosfer oluyor. Ülkeniz için oynadığınız için farklı bir duyguyla oynuyorsunuz. Kosova Milli Takımı olarak bir şansımız daha var inşallah mart ayında önümüzdeki iki maçı kazanırsak EURO 2020’ye katılacağız” dedi.

‘Dikkat edeceğim’

Takımının en büyük gol umudu olan Vedat Muriç, sarı kart sınırına geldiğini söyledi. 2 hafta sonraki Beşiktaş derbisini kaçırmak istemediğini vurgulayan Kosovalı yıldız, “Sahaya çıktığımda sakatlık ya da kart aklıma gelmiyor. Ama kart ceza sınırına ulaştım. Sivas maçı sonrası Beşiktaş derbisi oynayacağız. Bu nedenle dikkat etmek zorundayım ve dikkat edeceğim” ifadelerini kullandı.