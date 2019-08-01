Indi’ye kiralama formülü

SERDAR SARIDAĞ

Avusturya kampında oynanan iki hazırlık maçının ardından özellikle sol stoper takviyesi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Bruno Martins Indi transferinde bonservis engelini bir türlü aşamıyor. Stoke City ile Hollandalı oyuncu için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İngilizlerin istediği 6 milyon euro bonservis bedelini çözmeye çalışıyor.

Bu parayı ödemek yerine Indi’yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isteyen yönetimin, Stoke City ile pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. İngiliz kulübünün kiralama formülüne yanaşmaması halinde siyah-beyazlılar listedeki diğer isimlere yönelecek.

Sol bek ısrarı

Martins Indi’yi satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, diğer yandan oyuncuyla yaptığı görüşmeleri bitirmeye uğraşıyor. Hem Indi’yi hem de Stoke City’yi kendi şartlarında zorlayan yönetimin, sol bek arayışlarına da devam ettiği vurgulandı.

Flamingo’da oynayan Miguel Trauco ve Paderborn forması giyen Jamilu Collins ile temas halinde olan Beşiktaş Yönetimi bu oyunculara talip olan diğer kulüplerle de rekabet içine girdi. Sol stoper ve sol bek transferlerini en kısa sürede noktalamak isteyen siyah-beyazlılar şartlar ne olursa olsun bütçeyi aşmamayı hedefliyor.