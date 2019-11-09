Infantino’dan İran girişimi

ONUR DİNÇER

İran’da kadınların futbol maçlarına girişleriyle ilgili gelişmeler son dönemde hız kazandı. 40 yıllık yasağın ardından geçtiğimiz ay İran Milli Takımı ile Kamboçya arasında yapılan maça ilk kez kadın seyirciler alınmıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, ülkeye seyahat hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

İran Futbol Federasyonu’na bir mektup yazan Infantino, bir lig maçını yerinde izlemek istediğini iletti. Karşılaşmayı kadınlarla yan yana oturarak aynı tribünde izlemeyi planlayan FIFA Başkanı’nın hamlesinin, ülkede kadınların stadyumlara girmelerinin tek maçla sınırlı kalmaması, kalıcı hale gelmesine destek olmayı hedeflediği belirtiliyor.