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02.01.2020 - 23:14 | | AA

ING All-Star 2020'de 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± belli oldu!

ING All-Star 2020 organizasyonunda, 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ±ÅŸacaklar belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayÄ±da yarÄ±ÅŸacak.Â

ING All-Star 2020'de 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± belli oldu!

Basketbolda 19 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda mÃ¼cadele edecek isimler belirlendi.

Â TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayÄ±da yarÄ±ÅŸacak.Â 

Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), BuÄŸrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (TÃ¼rk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAÅž), Melih MahmutoÄŸlu (FenerbahÃ§e Beko) ve Tyler Kalinoski (TeksÃ¼t BandÄ±rma) 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yer alacak.

ING All-Star 2020de 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± belli oldu

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