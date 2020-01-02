02.01.2020 - 23:14 | | AA
ING All-Star 2020'de 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± belli oldu!
ING All-Star 2020 organizasyonunda, 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ±ÅŸacaklar belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayÄ±da yarÄ±ÅŸacak.Â
Basketbolda 19 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda mÃ¼cadele edecek isimler belirlendi.
Â TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyonda 6 oyuncu 3 sayÄ±da yarÄ±ÅŸacak.Â
Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), BuÄŸrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (TÃ¼rk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAÅž), Melih MahmutoÄŸlu (FenerbahÃ§e Beko) ve Tyler Kalinoski (TeksÃ¼t BandÄ±rma) 3 sayÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yer alacak.