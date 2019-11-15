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15.11.2019 - 09:39 | | İSTANBUL (AA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar  dolayısıyla ara verilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta  müsabakaları, 19 ve 20 Kasım'da oynanacak.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar  dolayısıyla ara verilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta  müsabakaları, 19 ve 20 Kasım'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING  Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı  şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi
 

Yarın:
  
13.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
  
15.15 Teksüt Bandırma-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
  
17.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta (Karşıyaka Mustafa  Kemal Atatürk)
  
20.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)
  
17 Kasım Pazar:
  
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Darüşşafaka  Ayhan Şahenk)
  
15.15 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
  
17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (BJK Akatlar Spor  ve Kültür Kompleksi)
  
18 Kasım Pazartesi:
  
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket  (Gazanfer Bilge)

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