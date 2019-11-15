ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta müsabakaları, 19 ve 20 Kasım'da oynanacak.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta müsabakaları, 19 ve 20 Kasım'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (Ankara)



15.15 Teksüt Bandırma-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)



17.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)



20.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)



17 Kasım Pazar:



13.00 Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



15.15 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)



17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



18 Kasım Pazartesi:



20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Gazanfer Bilge)