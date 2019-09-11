İngilizler Gökhan ve Uğurcan'ın peşinde

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Türk futbolunda son dönemde yükselen genç yıldızlar, Avrupa’nın önemli ülkelerinde takip ediliyor. Son olarak Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ve Çaykur Rizespor’da çıkışa geçen file bekçisi Gökhan Akkan, İngiliz takımlarının listesine alındı.

Ada basınında çıkan haberlerde, Liverpool’un Trabzonspor’un 23 yaşındaki eldiven Uğurcan’ı uzun süredir izlediği belirtildi. Uğurcan’ın bu sezonki maçları da mercek altına alınıyor. İngiltere Premier Lig’in bir diğer takımı Wolverhampton da Çaykur Rizespor’da oynayan 25 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan’ı yakın takibine aldı.

Gökhan’ın Süper Lig’de yer aldığı maçlar da rapor ediliyor.