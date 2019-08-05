İngilizler kızgın: Zanka’yı istemiyoruz

Huddersfield’de forma giyen Zanka lakaplı Mathias Jorgensen’i transfer etmek isteyen Fenerbahçe için ilginç bir gelişme öne çıktı.

Ada basınında yer alan haberde, Huddersfield taraftarlarının Danimarkalı futbolcuyu kadroda görmek istemediği bildirildi. Zanka’nın sık sık ayrılık talebini belirtmesi sebebiyle taraftarların çok tepki gösterdiği aktarıldı. Özellikle sosyal medyada, Huddersfield taraftarlarının ‘En sevilmeyen’ futbolcu olarak 29 yaşındaki stoperi öne çıkardıkları vurgulandı.