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10.09.2019 - 11:56| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

İngilizlerden Muriç'e 'Gladyatör' benzetmesi

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Vedat Muriç, İngiltere’de de yakından izleniyor. Kosovalı golcü için, “Gladyatör” benzetmesi yapılıyor.

Fenerbahçe ile bu sezon yakaladığı çıkışla herkesin gözdesi olan Vedat Muriç, İngiltere’de de yakından takip ediliyor. İngilizlerin ünlü Guardian Gazetesi, İngiltere-Kosova maçı öncesi özel bir yazı yayınladı.

Nick Ames imzalı yazıda, Vedat Muriç’e özel bir yer verildi. İngiltere Milli Takımı’nın 25 yaşındaki forvete dikkat etmesi gerektiği vurgulanarak, “Gladyatörlere benzeyen, gladyatör gibi bir forvet olan Vedat Muriç’e İngiltere önlem almalı. Şu anda Fenerbahçe’de forma giyen golcü çok popüler ve formda” ifadelerini kullandı.

Haberin içerisinde Kosovalı forvetin de görüşlerine yer ayrıldı. Muriç’in, “Ben, takım arkadaşlarım ve teknik heyetimiz İngiltere karşısında Kosova formasıyla ölmeye hazırız. Her maça bu duyguyla çıkıyoruz” sözü öne çıkarıldı.

İngilizlerden Muriçe Gladyatör benzetmesi

 

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