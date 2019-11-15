2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Diğer öne çıkan maçta Fransa, konuk ettiği Moldova'yı 2-1 mağlup ederek H Grubu'nda 22 puanla liderliğe yükseldi ve EURO 2020 vizesi aldı.

A Grubu'nda İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Karadağ'ı 7-0 mağlup ederek EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova'yı 2-1'le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.

Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litavanya'yı 6-0 mağlup etti. Portekizin'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.

Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

- A Grubu

İngiltere-Karadağ: 7-0

Çekya-Kosova: 2-1

- B Grubu

Sırbistan-Lüksemburg: 3-2

Portekiz-Litvanya: 6-0

- H Grubu

Türkiye-İzlanda: 0-0

Fransa-Moldova: 2-1

Arnavutluk-Andorra: 2-2