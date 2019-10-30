İngiltere Kupasında dev buluşma! Chelsea-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Kupası son 16 turu ilk maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk ediyor. Kıran kırana bir müsabakanın yaşanacağı Chelsea-Manchester United ilk maçında Chelsea taraftarı önünde avantajlı skoru elde etmek istiyor. Peki Chelsea-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

CHELSEA SAHASINDA ÜSTÜN!

Chelsea ile Manchester United arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı Stamford Bridge'de oynandı. Taraftarı önünde çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünden galibiyet ile ayrılan Chelsea bu maçların 1'inde beraberlik 1'inde ise kaybetti.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Chelsea-Manchester United maçı bu akşam saat 23:05'de başlayacak. İngiltere Futbol Fedarasyonundan Paul Tierney'in yöneteceği müsabaka beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.