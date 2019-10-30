İngiltere Kupasında dev buluşma! Chelsea-Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Kupası son 16 turunda Chelsea Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk ediyor. Premier Lig'in köklü iki kulübünü karşı karşıya getirecek olan ilk mücadele bu akşam oynanacak. Peki Chelsea-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Kupası son 16 turu ilk maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı konuk ediyor. Kıran kırana bir müsabakanın yaşanacağı Chelsea-Manchester United ilk maçında Chelsea taraftarı önünde avantajlı skoru elde etmek istiyor. Peki Chelsea-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
CHELSEA SAHASINDA ÜSTÜN!
Chelsea ile Manchester United arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı Stamford Bridge'de oynandı. Taraftarı önünde çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünden galibiyet ile ayrılan Chelsea bu maçların 1'inde beraberlik 1'inde ise kaybetti.
CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Chelsea-Manchester United maçı bu akşam saat 23:05'de başlayacak. İngiltere Futbol Fedarasyonundan Paul Tierney'in yöneteceği müsabaka beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.