İngiltere’de ırkçılık sıkıntısı: Silva özür diledi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’de son şampiyon Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva, ırkçılık sıkıntısıyla gündemde duruyor. Silva, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafını yayınlayıp, ırkçılık tartışmalarını yaratan bir hareket yapmıştı.

İngiltere’de gündem olan bu konudan sonra Bernardo Silva, İngiltere Futbol Fedarsyonu’na bir özür mektubu gönderdi ve kötü niyetli olmadığını belirtti. Bunun üzerine olayın muhataplarından Benjamin Mendy de Bernardo Silva’yı destekleyen bir açıklamayı Futbol Federasyonu’na yolladı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola da, “Buna bana göre bir şakaydı. İki futbolcular birbirleriyle kardeş gibi. İkisinin nasıl samimi olduklarını her gün antrenmanda görüyorum” dedi.