Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Ligİngiltere’de ırkçılık sıkıntısı: Silva özür diledi
27.09.2019 - 17:14 |

İngiltere’de ırkçılık sıkıntısı: Silva özür diledi

İngiltere’de gündeme oturan Bernardo Silva-Benjamin Mendy olayında önemli bir gelişme yaşandı. Irkçı olmadığını İngiltere Futbol Federasyonu’na bir mektupla açıklayan Silva’ya Mendy de destek verdi.

İngiltere’de ırkçılık sıkıntısı: Silva özür diledi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’de son şampiyon Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva, ırkçılık sıkıntısıyla gündemde duruyor. Silva, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden takım arkadaşı Benjamin Mendy’nin çocukluk fotoğrafını yayınlayıp, ırkçılık tartışmalarını yaratan bir hareket yapmıştı.

İngiltere’de gündem olan bu konudan sonra Bernardo Silva, İngiltere Futbol Fedarsyonu’na bir özür mektubu gönderdi ve kötü niyetli olmadığını belirtti. Bunun üzerine olayın muhataplarından Benjamin Mendy de Bernardo Silva’yı destekleyen bir açıklamayı Futbol Federasyonu’na yolladı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola da, “Buna bana göre bir şakaydı. İki futbolcular birbirleriyle kardeş gibi. İkisinin nasıl samimi olduklarını her gün antrenmanda görüyorum” dedi.

    Nevzat Dindar: "Belhanda yerinde başka oyuncu olsa maskeyle oynamak istemezdi"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray: Hesabımız hacklendi

    Galatasaray: Hesabımız hacklendi

    Trabzonspor, Beşiktaş'a taktik çalıştı!

    Trabzonspor, Beşiktaş'a taktik çalıştı!

    UEFA’dan Trabzonspor'a 5 bin koltuk cezası

    UEFA’dan Trabzonspor'a 5 bin koltuk cezası

    Tottenham, Sissoko ile sözleşme uzatıyor

    Tottenham, Sissoko ile sözleşme uzatıyor

    Sıradaki Haber