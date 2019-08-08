Ä°ngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanÄ±, Liverpool ile Norwich City arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayacak.

ÅžampiyonluÄŸun en Ã¶nemli favorileri arasÄ±nda yer alan Liverpool, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda ligin yeni ekiplerinden Norwich City'yi Anfield StadÄ±'nda konuk edecek. KarÅŸÄ±laÅŸma, TSÄ° 22.00'de baÅŸlayacak.

Ä°spanyol teknik adam Pep Guardiola yÃ¶netiminde son iki sezondur ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan Manchester City ise ligin ilk haftasÄ±nda West Ham United'a 10 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 14.30'da konuk olacak.

Ligin ilk haftasÄ±nda, ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Tottenham Hotspur, Aston Villa'yÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ konuk edecek. Arsenal ise Newcastle United deplasmanÄ±nda 11 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ ilk sÄ±navÄ±nÄ± verecek.

Manchester United ile Chelsea kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak

Ä°lk haftanÄ±n en Ã¶nemli maÃ§Ä±, futbolculuklarÄ± dÃ¶neminde kulÃ¼p efsaneleri arasÄ±na adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na getirilen iki teknik adamÄ±n mÃ¼cadelesine sahne olacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gÃ¶revine son verilmesi sonrasÄ± geÃ§en sezon devre arasÄ±nda geÃ§ici olarak Manchester United'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine getirilen ve aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mda kalÄ±cÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸlayan NorveÃ§li Ole Gunnar Solskjaer, ilk ciddi sÄ±navÄ±nÄ± sezon baÅŸÄ±nda efsane kaptanlarÄ± Frank Lampard'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± koltuÄŸuna oturtan Chelsea karÅŸÄ±sÄ±nda verecek.

Åžampiyonluk hedefiyle yola Ã§Ä±kan iki takÄ±m arasÄ±ndaki zorlu mÃ¼cadele, pazar gÃ¼nÃ¼ Old Trafford StadÄ±'nda TSÄ° 18.30'da baÅŸlayacak.

Premier Lig'de Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler

Alman sitesi Transfermarkt'a gÃ¶re 9,24 milyar avroluk toplam futbolcu piyasasÄ± bedeliyle Avrupa'nÄ±n en deÄŸerli ligi konumundaki organizasyonda, bu yÄ±l bazÄ± "ilkler" yaÅŸanacak.

Uzun zamandÄ±r maÃ§larÄ±n ara verilmeden oynandÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle eleÅŸtirilerin hedef noktasÄ±nda yer alan Premier Lig'de, futbolcular bu sezon ilk kez 8-15 Åžubat 2020 tarihleri arasÄ±nda dinlenme fÄ±rsatÄ± yakalayacak.

Bu yÄ±l organizasyonda Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) sistemi de ilk kez aktif olarak kullanÄ±lacak. VAR; penaltÄ± pozisyonlarÄ±, geri paslar, topa elle dokunma ve oyuncu deÄŸiÅŸikliklerinde etkin olarak kullanÄ±lacak.

Ã–ne Ã§Ä±kan transferler

Bu sezon Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez zirveye Ã§Ä±kmayÄ± hedefleyen Manchester City, Atletico Madrid'in Ã¶n liberosu Ä°spanyol Rodri'yi 70 milyon, Juventus'un Portekizli saÄŸ beki Joao Cancelo'yu da 65 milyon avro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±.

Manchester ekibi, eski oyuncusu Ä°spanyol Angelino'yu 12 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda PSV Eindhoven'dan ve ABD'li kaleci Zack Steffen'i 8 milyon avroya Columbus Crew'den renklerine baÄŸladÄ±.

Alman teknik adam JÃ¼rgen Klopp yÃ¶netiminde geÃ§en sezon ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± son haftaya kadar taÅŸÄ±yan ve UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaÅŸan Liverpool ise yaz transfer sezonunu sessiz geÃ§irdi.

A takÄ±m kadrosuna takviye yapmamayÄ± tercih eden Ä°ngiltere temsilcisi, 23 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n kadrosu iÃ§in 17 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Sepp van den Berg'i Hollanda ekibi Zwolle'den renklerine baÄŸlayarak tek transferini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ä°spanyol teknik adam Unai Emery yÃ¶netiminde sezona daha iddialÄ± bir kadroyla girmeyi hedefleyen Arsenal, FildiÅŸi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi 80 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Lille'den, 18 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu William Saliba'yÄ± 30 milyon avroya Saint-Etienne'den, BrezilyalÄ± Gabriel Martinelli'yi ise 6,7 milyon avroya Ituano'dan transfer ederken, Dani Ceballos'u ise Real Madrid'den kiraladÄ±.

En son 2013 yÄ±lÄ±nda ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸayan Manchester United ise Leicester City'nin stoperi Harry Maguire'Ä± 87 milyon avro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda renklerine baÄŸlayarak dikkati Ã§ekti. Manchester ekibi, Crystal Palace'Ä±n saÄŸ beki Aaron Wan-Bissaka iÃ§in 55 milyon, Swansea Cityli Daniel James iÃ§in 17 milyon avro daha kasasÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±.

ÅžampiyonluÄŸun iddialÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Tottenham'Ä±n en Ã¶ne Ã§Ä±kan transferi ise bonservisine 60 milyon avro Ã¶denen Olympique Lyonlu Tanguy Ndombele oldu. Londra temsilcisi, Leeds United'Ä±n 18 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu Jack Clarke iÃ§in de 11 milyon avro Ã¶dedi.

En fazla ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Manchester United

Ä°ngiltere Premier Lig tarihinde en fazla ÅŸampiyonluk yaÅŸayan takÄ±m unvanÄ±nÄ±, 20 kezle Manchester United elinde tutuyor.

Liverpool'un 18 ÅŸampiyonluÄŸunun bulunduÄŸu Ä°ngiltere'de, Arsenal 13, milli futbolcu Cenk Tosun'un formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Everton 9, Aston Villa 7, Manchester City, Sunderland ve Chelsea ise 6'ÅŸar kez mutlu sona ulaÅŸtÄ±.

Ä°lk hafta programÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig 'de ilk haftanÄ±n maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:

YarÄ±n: Liverpool-Norwich City.

10 AÄŸustos Cumartesi: West Ham United-Manchester City, Bournemouth-Sheffield United, Crystal Palace-Everton, Burnley-Southampton, Watford-Brighton&Hove Albion, Tottenham-Aston Villa.

11 AÄŸustos Pazar: Leicester City-Wolverhampton, Newcastle United-Arsenal, Manchester United-Chelsea.

Â Derbiler

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu derbi tarihleri ise ÅŸÃ¶yle:

Manchester Derbisi: Manchester City-Manchester United (7 AralÄ±k 2019),

Manchester United-Manchester City (7 Mart 2020)

Merseyside Derbisi: Liverpool-Everton (4 AralÄ±k 2019), Everton-Liverpool (14 Mart 2020).

Kuzey Londra Derbisi: Arsenal-Tottenham (31 AÄŸustos 2019), Tottenham-Arsenal (25 Nisan 2020).

Crystal Palace-Brighton&Hove Albion (14 AralÄ±k 2019), Brighton&Hove Albion-Crystal Palace (29 Åžubat 2020).

Tottenham-Chelsea (21 AralÄ±k 2019), Chelsea-Tottenham (22 Åžubat 2020).

Manchester United-Liverpool (19 Ekim 2019), Liverpool-Manchester United (18 Ocak 2020).

Chelsea-West Ham United (30 KasÄ±m 2019), West Ham United-Chelsea (4 Nisan 2020).

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