İngiltere’de Trabzonspor yankısı

Trabzonspor’da Daniel Sturridge heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile sözleşmesi biten ve boşa çıkan Sturridge’i kadrosuna katan bordo-mavililer, İngiltere’de en fazla konuşulan kulüp oldu.

Son iki günde, İngiliz forvetin Karadeniz ekibine imza atması büyük yankı uyandırdı.

Geniş yer aldı

Tüm Avrupa basınının konuştuğu Trabzonspor-Sturridge transferi Ada basınında geniş yer aldı. Daily Mail, Telegraph, Mirror ve Guardian gazetelerinde detaylı bir şekilde ele alınan transfer haberi, Liverpool Echo’da da manşetten verildi.

BBC ise farklı bir yönden haberi ele aldı. 29 yaşındaki futbolcunun bordo-mavililere gitmesini öne çıkaran BBC, daha önce Türkiye’ye gitmiş İngiliz yıldızları sıraladı.

FOX Sports’ta da Sturridge’in kariyerinde yeni bir sayfa açtığı aktarılıp, transferin bedelsiz olduğu vurgulandı.

Goal.com’da da yayınlanan transfer haberi, önemli bir gelişme olarak duyuruldu.

Daniel Sturridge ayrıca Liverpool taraftarlarına yakın haber sitelerinde en fazla konuşulan konu olarak göze çarptı.



Büyük bir kariyer

Bordo-mavili takımın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Daniel Sturridge, kariyeriyle dikkat çekiyor. İngiltere’de Manchester City, Chelsea, West Bromwich, Liverpool ve Bolton gibi önemli kulüplerin formasını giyen 29 yaşındaki golcü, önemli başarılar elde etti.

Chelsea ile Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gören Sturridge, geçen yıl da Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan kadrosunda yer aldı. 2015-16 sezonunda da Liverpool’la Avrupa Ligi’nde final oynayan İngiliz yıldız, kulüp kariyerinde toplamda 306 maça çıkıp 105 gol attı.

İngiltere ile 2014 Dünya Kupası ve EURO 2016’da da boy gösteren Sturridge, milli forma altında 26 maçta 8 gol kaydetti.