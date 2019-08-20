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HaberlerFenerbahçe‘İnşallah daha fazlasını atarım’
20.08.2019 - 08:00

‘İnşallah daha fazlasını atarım’

Gazişehir'e şık gol atan Vedat Muriç, "Birkaç pozisyona daha girdim ama onları değerlendiremedim. İnşallah bu formayla daha fazla gol atarım” dedi.

‘İnşallah daha fazlasını atarım’

Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla attığı ilk isabetli şut gol olan Vedat Muriç alınan galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Taraftara güzel bir armağan verdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, “İlk maçta böyle bir gecenin yaşanması çok güzel” dedi. Kendi performansını da değerlendiren Muriç, “Golümü attım. Birkaç pozisyona daha girdim ama onları değerlendiremedim. İnşallah bu formayla daha fazla gol atarım” ifadelerini kullandı.

Attığı golü de anlatan sarı-lacivertli futbolcu, “Emre ağabeyin topu oraya atacağını biliyordum. Ben de güzel önüme aldım ve golümü attım. İçeriden o kadar güzel gözükmüyor. Ama şimdi izledim, güzelmiş” diye konuştu.

 

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